Грабитель вырвал телефон у тольяттинки и убежал

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В начале февраля текущего года в отдел полиции Автозаводского района города Тольятти обратилась местная жительница 1978 года рождения, которая сообщила, что несколько минут назад около одного из домов по проспекту Степана Разина, неизвестный вырвал из ее рук телефон, и скрылся в арке одного из многоквартирных домов.

Сотрудники полиции узнали в мужчине, запечатлённом на видео, своего подучетного, ранее судимого за имущественные преступления, местного жителя 1982 года рождения. Оперуполномоченные уголовного розыска, располагая информацией о местах возможного нахождения подозреваемого, задержали его в Автозаводском районе города и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе личного досмотра в присутствии понятых у мужчины полицейские обнаружили и изъяли сотовый телефон, схожий по описанию с похищенным. При опросе задержанный вину в содеянном признал и пояснил, что смартфон хотел сдать в ломбард, а денежные средства потратить на личные нужды.