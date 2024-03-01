Двоих жителей Самарской области осудили за участие в экстремистской организации

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УФСБ России по Центральному военному округу установлена причастность жителей Самарской области Пацановского и Ануфриевой к деятельности запрещенной экстремистской организации «Союз славянских сил Руси» (далее – «СССР»).

Установлено, что Пацановский являлся руководителем региональной ячейки «СССР», Ануфриева – её активным участником. Указанные лица пытались проводить агитационную работу среди сотрудников Военных комиссариатов, распространяли агитационные материалы с призывами о вступлении в вышеупомянутую экстремистскую организацию.

На основании переданных результатов оперативно-розыскной деятельности Следственным управлением Следственного комитета России по Самарской области в отношении Пацановского С.С. и Ануфриевой О.Н. возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.282.2 УК РФ («Участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации,

в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение

о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности»).

28 апреля 2023 года судом Центрального района г. Тольятти Самарской области фигуранты уголовного дела признаны виновными в инкриминируемом им преступлении и приговорены: Пацановский С.С. – к 3 годам лишения свободы

с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, Ануфриева О.Н. – к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Стороной защиты подана апелляционная жалоба, в результате рассмотрения которой 19 февраля 2024 года решением Самарского областного суда приговор первой инстанции оставлен без изменений и вступил в законную силу.