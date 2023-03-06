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Чужой картой тольяттинец оплачивал продукты питания и алкоголь

6 марта 2023 12:40
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Чужой картой тольяттинец оплачивал продукты питания и алкоголь

В полицию Тольятти обратился  местный житель 1989  года рождения, который обнаружил пропажу банковской карты и списание с нее более 3 000 рублей за покупки, которые он не совершал.

Сотрудники полиции изучили выписку по расчетному счёту потерпевшего и установили, что его  картой расплачивались в нескольких магазинах Центрального района. Полицейские опросили персонал торговых точек, изъяли записи с камер видеонаблюдения, установленных в магазинах и поблизости от них, при просмотре которых оперуполномоченные уголовного розыска узнали в злоумышленнике своего подучетного.

Располагая информацией о  местах  возможного нахождения подозреваемого, полицейские задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе опроса задержанный  вину в содеянном признал и поясни, что нашел карту на улице и решил попробовать расплатиться ей в ближайшем магазине. После удачного списания чужих денег, мужчина продолжил оплачивать еду  и алкоголь  в других торговых точках.

 Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей и с ограничением свободы на срок до полутора лет.

Сотрудники полиции напоминают, если вы нашли чужую банковскую карту, то использовать ее категорически нельзя! Пластиковая карта принадлежит банку, денежные средства на счете карты принадлежат ее владельцу. Если вы обнаружили чужую карточку, рекомендуется позвонить в банк (номер бесплатной горячей линии указан на внутренней стороне карты), и объяснить ситуацию. Финансовое учреждение заблокирует карту и свяжется с ее владельцем.

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