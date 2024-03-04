Чапаевец ударил женщину кулаком в лицо, а она ответила ударом ножа

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Прокуратурой города Чапаевска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданки, обвиняемой в причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.

По версии следствия, в декабре 2023 года жительница города Чапаевска пришла в гости к своему знакомому, где в компании троих мужчин стала распивать спиртные напитки.

В процессе употребления алкоголя один из присутствующих начал оказывать ей знаки внимания, касался ее руками, употреблял неприличные фразы с целью задеть словесно. Проявив активность в очередной раз, мужчина приблизился к женщине, которая его оттолкнула от себя. В ответ он несколько раз ударил ее ладонью и кулаком в лицо. После этого женщина взяла лежавший на табурете нож и в момент очередного замаха ударила движущегося в ее сторону мужчину в живот.

Потерпевший получил повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Неправомерные действия потерпевшего будут учтены в рамках судебного разбирательства в качестве обстоятельства, смягчающего наказание, сообщает облпрокуратура.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.