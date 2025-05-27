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Бывший муж обвиняемой в убийстве Екатерины Тарховой судится за опеку над сыном

27 мая 2025 09:10
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Бывший муж обвиняемой в убийстве Екатерины Тарховой судится за опеку над сыном

В Самарском районном суде состоялось первое заседание по иску Влада Пасика, бывшего супруга обвиняемой в двойном убийстве Екатерины Тарховой, об установлении отцовства в отношении сына женщины, которого зовут Маор. Дело в том, что Влад не имеет документального подтверждения факта того, что он является родителем или опекуном Маора.

Пасик ранее сдал тест ДНК, результаты которого с вероятностью 99,9% подтвердили, что он является отцом Маора. Однако опекун и крестная мать Маора Елена Братчикова заявила, что результатов теста ДНК не видела и суд не приобщил его к делу.

"Влад ни разу не предложил помощь. Он звонил и общался с ребенком по видеосвязи, но даже не приехал познакомиться. <…> Я приглашала его, но он отказался приезжать в Самару", – рассказала крестная мать в интервью ГТРК "Самара".

Она выразила сомнения в отцовстве Влада, предложила провести дополнительную экспертизу, а также напомнила, что мужчина не виделся с сыном с 2018 года.

Елена отметила, что Маор хорошо себя чувствует, живет в нормальной семье и посещает детский сад, бассейн, занимается футболом.

Следующее заседание суда по этому делу назначено на 18 июня.

Екатерина Тархова обвиняется в убийстве своих дедушки и бабушки – бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи. По этому факту возбуждено уголовное дело, обвиняемая заключена под стражу.

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