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Бывшая заведующая детским садом в Самаре обвиняется в пяти эпизодах мошенничества

6 апреля 2024 12:57
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Бывшая заведующая детским садом в Самаре обвиняется в пяти эпизодах мошенничества

В Самаре окончено расследование уголовного дела в отношении женщины, обвиняемой в совершении мошенничества. Общая сумма причиненного городскому бюджету ущерба превысила 1,2 миллиона рублей.

В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемая 1965 года рождения, будучи заведующей детским садом, расположенным на ул. Тушинской областного центра, фиктивно трудоустраивала на вакантные должности действующих работников учреждения, а также убеждала ставших недавно мамами сотрудниц официально не оформлять отпуск по уходу за ребенком до 3 лет, а числиться в штате. В одном из эпизодов противоправной деятельности обвиняемая назначила воспитателя на должность педагога-психолога. Фактически подчинённые не выполняли новые трудовые обязанности, а начисленные за них денежные средства  переводились, по её требованию, на счёт злоумышленницы. По аналогичной схеме подозреваемая похитила деньги, предназначенные для оплаты услуг делопроизводителя, функции которой она якобы возложила на одного из воспитателей.

Уголовное дело находилось в производстве старшего следователя Екатерины Гришиной.  Майор юстиции рассказала, что бывшему сотруднику детского учреждения предъявлено обвинение в совершении 5 эпизодов преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ «Мошенничество». Во время расследования следствием изъято большое количество документации, которая изучена, проанализирована и приобщена к материалам уголовного дела. Сотрудниками полиции установлено и опрошено более 12 свидетелей.

  В настоящее время уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд г. Самары

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