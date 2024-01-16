Брат ударил ножом брата в Камышлинском районе

Я нашел ошибку
Главные новости:
Объявлен оранжевый уровень опасности.
17 января в Самарской области ожидается усиление ветра, метель, на дорогах снежные заносы
В Самарской области в снегопад на М-5 столкнулись 12 грузовиков и две легковушки
В Самарской области в снегопад на М-5 столкнулись 12 грузовиков и две легковушки
Детсад в Кировском районе Самары построили с нарушениями
Детсад в Кировском районе Самары построили с нарушениями
Эстония прекратит финансировать образование на русском языке
Эстония прекратит финансировать образование на русском языке
Работодатели из Самары рассказали о негласных предпочтениях к социальному статусу соискателей
Работодатели из Самары рассказали о негласных предпочтениях к социальному статусу соискателей
В Самаре планируют увеличить количество некоторых автобусов
В Самаре планируют увеличить количество некоторых автобусов
Специалисты областного кардиодиспансера провели более 3000 коронарных вмешательств пациентам с ишемической болезнью сердца
Специалисты областного кардиодиспансера провели более 3000 коронарных вмешательств пациентам с ишемической болезнью сердца
В Шенталинском районе по нацпроекту отремонтируют региональную трассу «Исаклы – Шентала» - Крепость-Кондурча
В Шенталинском районе по нацпроекту отремонтируют региональную трассу «Исаклы – Шентала» - Крепость-Кондурча
Наверх
Самара  -9 °C, Тольятти  -7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 87.68
-0.45
EUR 96.07
-0.68
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарская область стала одним из лидеров по числу участников всероссийского экодиктанта
Самарцам в музее Рязанова расскажут про советский авангард
Премьеру спектакля "Шагаем за Маяковским" покажут в Самарском театре "Город"
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Брат ударил ножом брата в Камышлинском районе

16 января 2024 10:49
182
Брат ударил ножом брата в Камышлинском районе

В декабре прошлого года в дежурную часть пункта полиции по Камышлинскому району МО МВД России «Клявлинский» от жителя от сельского жителя поступило сообщение о том, что у него с братом происходит конфликт.

Дежурный незамедлительно направил на место происшествия следственно-оперативную группу. Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции выяснили, что два родных брата находились у себя дома и распивали спиртные напитки. Между мужчинами произошёл словесный конфликт, в ходе которого старший брат нанес своему оппоненту два удара ножом, после чего ушел из дома. Полицейские осмотрели место происшествия, обнаружили и изъяли орудие преступления – кухонный нож, опросили очевидцев, после чего установили местонахождение подозреваемого, задержали и доставили его в отдел полиции.

Злоумышленник, ранее неоднократно судимый 41-летний житель Камышлинского района признался в содеянном. Объяснив свои действия, тем что был в нерезвом состоянии.

Согласно судебно-медицинской экспертизе потерпевшему причинен легкий вред здоровью.

В отношении подозреваемого отделом дознания возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.115 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре планируют увеличить количество некоторых автобусов
16 января 2024  13:40
В Самаре планируют увеличить количество некоторых автобусов
106
В Шенталинском районе по нацпроекту отремонтируют региональную трассу «Исаклы – Шентала» - Крепость-Кондурча
16 января 2024  13:29
В Шенталинском районе по нацпроекту отремонтируют региональную трассу «Исаклы – Шентала» - Крепость-Кондурча
121
В России презентовали официальную символику Года семьи
16 января 2024  11:22
В России презентовали официальную символику Года семьи
167
Продлено временное ограничение движения для маршрутных транспортных средств в Самарской области
16 января 2024  09:45
Продлено временное ограничение движения для маршрутных транспортных средств в Самарской области
200
Стартуют новые этапы маркировки пива и слабоалкогольных напитков с 15 января
15 января 2024  11:33
Стартуют новые этапы маркировки пива и слабоалкогольных напитков с 15 января
373
Весь список