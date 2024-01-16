Брат ударил ножом брата в Камышлинском районе

182

В декабре прошлого года в дежурную часть пункта полиции по Камышлинскому району МО МВД России «Клявлинский» от жителя от сельского жителя поступило сообщение о том, что у него с братом происходит конфликт.

Дежурный незамедлительно направил на место происшествия следственно-оперативную группу. Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции выяснили, что два родных брата находились у себя дома и распивали спиртные напитки. Между мужчинами произошёл словесный конфликт, в ходе которого старший брат нанес своему оппоненту два удара ножом, после чего ушел из дома. Полицейские осмотрели место происшествия, обнаружили и изъяли орудие преступления – кухонный нож, опросили очевидцев, после чего установили местонахождение подозреваемого, задержали и доставили его в отдел полиции.

Злоумышленник, ранее неоднократно судимый 41-летний житель Камышлинского района признался в содеянном. Объяснив свои действия, тем что был в нерезвом состоянии.

Согласно судебно-медицинской экспертизе потерпевшему причинен легкий вред здоровью.

В отношении подозреваемого отделом дознания возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.115 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.