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Более 3 млн рублей перевела пенсионерка в Сызрани "для борьбы с мошенниками"

26 февраля 2025 10:10
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Более 3 млн рублей перевела пенсионерка в Сызрани "для борьбы с мошенниками"

В Межмуниципальное управление МВД России «Сызранское» обратилась 69-летняя женщина с заявлением о хищении денежных сбережений, которые она откладывала много лет. В ходе выяснения обстоятельств произошедшего полицейскими установлено: две недели назад на телефон потерпевшей позвонил неизвестный, который, представившись сотрудником правоохранительных органов, убедил женщину, что зафиксировано несколько попыток перевода денежных средств с ее банковского счета мошенниками, для спонсирования противоправных действий на территории другого государства. Для того, чтобы не стать сообщницей и поймать злоумышленника, собеседник настоятельно рекомендовал пенсионерке снять деньги с карты и через банкомат перевести их на специальный расчетный счет.  Для подтверждения своих слов, злоумышленник направил потерпевшей фотографию своего «служебного удостоверения» и заверил, что после поимки мошенников деньги вернутся на счет владелицы.  

Возбуждено уголовное дело. Сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к совершению хищения.

Теги: Мошенники

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