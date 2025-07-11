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Благодаря сообщению неравнодушных горожан, в Тольятти изъяли мефедрон в крупном размере

11 июля 2025 11:44
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Благодаря сообщению неравнодушных горожан, в Тольятти изъяли мефедрон в крупном размере

Сотрудникам отделения по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по городу Тольятти поступила информация о том, что местный житель 1984 года рождения причастен  к незаконному обороту наркотиков.

С целью проверки полученных сведений в ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативники задержали мужчину возле одного из домов на улице Лесной в Центральном районе города и в присутствии понятых обнаружили и изъяли у него четыре свертка с порошкообразным веществом.

Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.  Изъятое оперуполномоченные направили на исследование в экспертно-криминалистический отдел городского Управления. 

Согласно заключению эксперта, в свертках находилось наркотическое вещество мефедрон, общей массой около 5,5  граммов, что законодатель относит к крупному  размеру.

В ходе опроса ранее не судимый местный  житель пояснил сотрудникам полиции, что приобрел наркотик через интернет с целью дальнейшей продажи путем «тайников – закладок»  на территории города.

В настоящее время отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Центрального района Управления МВД России по городу Тольятти в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.4 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере).  

Судом по ходатайству органа следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Полицейскиеустанавливают канал поступления наркотических средств на территорию области и лиц, причастных к сбыту запрещенных веществ.

Теги: Стоп Наркотик

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