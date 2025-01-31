Безработный житель Похвистневского района перевел мошенникам 750 тысяч рублей

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29-летний временно безработный житель одного из сел Похвистневского района стал получать звонки с незнакомого номера. На том конце голос представился якобы специалист финплатформы, который предложил ему ознакомиться с выгодными акциями банка, в котором мужчина не так давно стал клиентом, открыв кредитную карту. Для этого попросил перейти в режим видеосвязи для удобства общения. За несколько часов «консультант» уговорил его воспользоваться вариантом доп. дохода и совершить покупку акций. В конечном итоге он помог сельчанину установить стороннее приложение одного из сервисов для отслеживания биржевых показателей на смартфон.

Следуя инструкции, он установил непроверенный софт на свое устройство, прошел регистрацию и успешно осуществил покупку нескольких «выгодных» предложений. Как вдруг неизвестный попросил вложить гораздо большую сумму, той, которой он располагал. Веря в свой успех, мужчина оформил несколько займов на общую сумму 750 тысяч рублей и также совершил еще три покупки акций через своего «помощника». Поздравив с выгодной сделкой, неизвестный попрощался с ним и обещал связаться через несколько дней, чтобы сообщить о возможном выводе дохода. Спустя неделю с мужчиной так никто и не связался. Осознав, что стал жертвой мошенников, он обратился за помощью к правоохранителям. Возбуждено уголовное дело.