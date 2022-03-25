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Безработный 20-летний житель Красноглинского района перевел мошеннику 20 тысяч рублей

25 марта 2022 12:57
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Безработный 20-летний житель Красноглинского района перевел мошеннику 20 тысяч рублей

Внимание! Не доверяйте продавцам товаров в Интернете.

Безработный 20-летний житель Красноглинского района областного центра на одном из Интернет-сайтов нашел объявление о продаже автомобильных колес на иномарку. Связавшись с автором объявления, он выразил готовность приобрести товар. Продавец согласился отправить товар покупателю экспресс-доставкой и выслал для оплаты номер счёта, на который необходимо было перевести денежные средства. После того, как покупатель перевел 20 000 рублей, продавец перестал выходить на связь. Мужчина понял, что стал жертвой мошенника, и сообщил о произошедшем в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело. 

Теги: Мошенники Уголовное дело

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