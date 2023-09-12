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Безработная жительница Отрадного стала жертвой тройной атаки мошенников

12 сентября 2023 09:56
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Безработная жительница Отрадного стала жертвой тройной атаки мошенников

Безработной жительнице города Отрадного 1973 года рождения в одном из мессенджеров написал незнакомец, представился сотрудником компании сотовой связи и предложил поставить на телефон «защиту» от мошеннических действий. Женщина не стала доверять собеседнику и прекратила с ним общение. Через некоторое время ей написали с другого аккаунта якобы сотрудники службы безопасности, сообщив что на ее счете замечена «подозрительная активность». Жительница Отрадного снова не повелась на уловки мошенников, но спустя еще час ей поступило сообщение от    сотрудника сервиса Госуслуг, который пояснил: злоумышленники завладели всеми ее личными данными, взломав аккаунт в сервисе, и даже знают пароли от банковских карт, и чтобы не потерять накопления их нужно отправить на безопасный счет. Женщина поспешила «спасти» сбережения и перечислила почти 300 тысяч рублей на счет мошенника. После того, как собеседник перестал выходить на связь, она поняла, что ее обманули и обратилась за помощью в полицию.

Сотрудники полиции призывают граждан не вестись на уловки мошенников. Настоящие сотрудники банков, компаний сотовой связи и сервиса Госуслуг не будут писать вам в социальных сетях и сообщать какие-либо «секретные данные», касаемые ваших счетов или предлагать различные способы защиты от мошенников. 

 

Теги: Мошенники

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