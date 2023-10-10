Безработная в Новокуйбышевске похитила велосипед для своего ребенка

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В дежурную часть отдела полиции ОМВД России по г. Новокуйбышевску поступило сообщение от местной жительницы о хищении детского велосипеда.

Заявительница оценила причиненный ущерб на сумму свыше 5 000 рублей. В ходе опроса женщина предоставила полицейским подробное описание велосипеда, а также сообщила, что пришла с ребенком на прием в детскую поликлинику, велосипед оставила возле входа, вернувшись обнаружила его отсутствие.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции установили и опросили возможных очевидцев, осмотрели место происшествия и прилегающую к поликлинике территорию.

Оперуполномоченные полиции по полученной информации узнали, что к хищению может быть причастна безработная, ранее не судимая 41-летняя жительница Новокуйбышевска. Сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленницу по месту жительства, после чего доставили в территориальный орган внутренних дел для дальнейшего разбирательства. В ходе опроса женщина вину признала и пояснила, что пришла в поликлинику с ребенком на прием к врачу, увидев стоящий возле здания велосипед, посадила на него своего ребенка и скрылась.

Следственным отделом ОМВД России по г. Новокуйбышевску в отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ («Кража»). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишение свободы на срок до пяти лет. Велосипед вернули законной владелице.