Безработная тольяттинка отдала мошеннику 1,7 млн рублей

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Остерегайтесь предложений неизвестных о лёгких заработках.

В Автозаводском районе г.Тольятти 58-летняя безработная женщина решила приумножить деньги, накопленные за свою трудовую деятельность. С этой целью она вступила в различные группы в мессенджерах, где обсуждается, каким способом можно заработать деньги путем их вложения в различные проекты. Через некоторое время на её электронный адрес поступило сообщение от якобы представителя команды свободных брокеров, который сообщил женщине, что их группа владеет полной информацией о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках и может правильно оценить цели инвестирования. Женщина не сразу согласилась на предложение незнакомца. Тогда аферист оправил ей ссылки на отзывы якобы клиентов, которые преумножили свои деньги. Тогда потерпевшая поверила и перевела аферисту более 1 700 000 р. после чего он перестал выходить на связь. Женщина поняла, что стала жертвой мошенничества и обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.