Безработная самарчанка потеряла 1,4 млн рублей в погоне за «заманчивым» предложением о трудоустройстве

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В поисках места работы, что не только бы приносило доход, но и радовало душу жительница города Самара 1967 года рождения стала просматривать вакансии в сети Интернет. Откликнувшись на, как ей казалось, интересное объявление, самарчанка заполнила анкету и оставила свой контактный номер телефона. Буквально через пару минут на ее сотовый телефон пришло уведомление с одобрением анкеты, а затем позвонил неизвестный.

Приятный мужской голос сообщил, что ей очень повезло и именно сейчас женщина сможет освоить профессию 21 века – стать гуру брокерских услуг. Заинтересованная перспективой обучения и получения легкого заработка, самарчанка связалась с «представителем» брокерской платформы по скайпу и постигая «азы» финансовой науки параллельно переводила «учителям» по предложенным для первых взносов номерам «сетевых» кошельков 1, 4 рублей.

Спустя неделю женщина поняла, что данные «инвестиции» не приносят дохода и осознала, что стала жертвой мошенников. После чего обратилась за помощью в полицию. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению хищения.

ГУ МВД России по Самарской области напоминает гражданам, что при выборе места трудоустройства стоит помнить, что «легкий» заработок – один из пунктов «заманчивых» предложений мошенников. Всегда проверяйте сайты работодателей. Помните, что проверенный работодатель не попросит при трудоустройстве назвать реквизиты карт, персональные данные и суммы, хранящиеся на счетах и не предложит снимать деньги со счетов и переводить их на так называемые «безопасные счета».

Будьте бдительны и расскажите об этих и других правилах безопасности своим родным, близким и друзьям.