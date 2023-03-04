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Бездетная самарчанка 2 года получала пособие на ребенка

4 марта 2023 11:18
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Бездетная самарчанка 2 года получала пособие на ребенка

Причиненный ущерб составил порядка 372 тысяч рублей.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Советского района, следственного управления Управления МВД России по г. Самаре по материалам, собранным полицейскими, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, совершенное в крупном размере), в отношении местной жительницы.


Из материалов, собранных сотрудниками полиции, следует, что 35-летняя жительница Кировского района областного центра подала заявление в государственное казенное учреждение для выплат в связи с рождением ребенка. При подаче документов заявительница предупреждалась соц. работниками об ответственности за предоставление недостоверных сведений, однако все равно преступила закон.
Полицейские установили, что для получения необходимых документов женщина предоставила ложные сведения о рождении ею первого ребенка в ОЗАГС Советского района областного центра.
На основе поданных документов в период с апреля 2021 года по февраль 2023 года безработная, не имеющая на иждивении несовершеннолетних детей, получала денежные выплаты, причинив ущерб бюджету Самарской области на сумму порядка 372 тысяч рублей.


Полицейские предупреждают, что хищение денежных средств или иного имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, совершенное в крупном размере, наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей и с ограничением свободы на срок до полутора лет.

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