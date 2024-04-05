Арестовано имущество Всероссийского общества глухих на время расследования дела о растрате

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Объекты имущества Всероссийского общества глухих (ВОГ) арестовано на время расследования уголовного дела о растрате в особо крупном размере, ущерб от которого превысил 200 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.

По данным следствия, установлено, что в период с 2015 по 2019 год действующий президент общества, двое вице-президентов, помощник президента и некоторые сотрудники аппарата центрального правления ВОГ заключили ряд сделок по отчуждению недвижимости общественной организации по заведомо заниженной стоимости. Кроме того, одним из обвиняемых по уголовному делу является бывший президент Всероссийского общества глухих, ранее осужденный за аналогичные преступления.

Мещанский суд Москвы 21 февраля отправил под стражу президента Всероссийского общества глухих (ВОГ) Станислава Иванова. Также арестованы вице-президент этой организации Венера Гаулстон и бывший вице-президент общества Вадим Иванченко. Врио президента общества Ильфат Кудакаев ранее сообщал, что ущерб, который вменяют в вину руководству Всероссийского общества глухих (ВОГ), составляет 217 млн рублей.