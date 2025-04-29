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Аферисты предложили самарцу заработать на маркетплейсе и лишили его сбережений

29 апреля 2025 10:20
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Аферисты предложили самарцу заработать на маркетплейсе и лишили его сбережений

Как установлено самарскими полицейскими, неизвестные лица предложили 46-летнему жителю Самары заработать на маркетплейсе. Мошенники прислали ссылку на телефон мужчины с инструкцией о заработке. 

Следуя договоренностям, самарец перевел на указанный в инструкции счет свои сбережения в размере - 82 тысяч рублей, полагая, что в скором времени его вложение возрастет в несколько раз. 

Спустя некоторое время злоумышленники престали выходить на связь. Когда самарец понял, что стал жертвой аферистов, то обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.  

Самарские полицейские напоминают: не доверяйте незнакомцам, особенно если речь идет о заработках и инвестициях. Не переходите по неизвестным ссылкам и не переводите деньги по требованию неизвестных лиц под любым предлогом.

Теги: Мошенники

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