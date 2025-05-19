Аферист завладел свыше 2 млн рублей, принадлежащих самарцу

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В отдел полиции по Железнодорожному району УМВД России по г. Самаре обратился 26-летний местный житель. Он пояснил, что ему позвонил мужчина, который представился сотрудником ФСБ и пояснил, что якобы был осуществлен вход в личный кабинет «Госуслуги», а оттуда и в банковские учреждения.

Мужчина пояснил, что данных действий не осуществлял, на что «правоохранитель» сообщил, что это мошенники и они пытаются похитить денежные средства. Самарцу было предложено перевести все денежные средства на безопасный счет.

Мужчина по инструкции перевел более 2 000 000 рублей на указанный незнакомцем счет. Спустя время самарец понял, что стал жертвой афериста. Он обратился с заявлением в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.