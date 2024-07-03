75-летняя жительница Тольятти отдала 300 тысяч мошенникам

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В полицию обратилась 75-летняя жительница Тольятти с заявлением о мошенничестве. Женщина рассказала сотрудникам полиции, что в течении нескольких дней ей поступали многочисленные телефонные звонки. Неизвестный представился сотрудником одного из банков. Он сообщил, что якобы службой безопасности финансово-кредитной организации зафиксирована попытка хищения денежных средств с банковского счета пенсионерки.

Злоумышленник также убедил свою жертву в том, что для воспрепятствования мошенническим действиям необходимо всю имеющуюся наличность перевести на «безопасный» счет. Пострадавшая поверила аферисту и перевела на указанный счет около 300 тысяч рублей. После этого звонки прекратились. Лишь через 10 дней Тольяттинка, осознав, что стала жертвой аферистов, сообщила о произошедшем в полицию. Возбуждено уголовное дело.