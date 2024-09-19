62-летний житель Челно-Вершинского района, выпив, угнал машину работодателя

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Находясь на маршруте патрулирования инспекторы ДПС Отделения МВД России по Челно-Вершинскому району, остановили транспортное средство для проверки документов. Сотрудники полиции заметили у водителя явные признаки опьянения и предложили ему пройти освидетельствование на состояние опьянения, согласно результатам, алкогольное опьянение установлено.

При проверке документов, сотрудники дорожной полиции выяснили, что житель Сергиевского района 1962 года рождения не имеет водительского удостоверения. Кроме того, Госавтоинспекторы установили, что транспортное средство, на котором он передвигался, ему не принадлежит.

Позже, в дежурную часть поступило заявление об угоне автомобиля ВАЗ 2109. Житель Челно-Вершинского района пояснил, что его транспортное средство находилось около дома. Дверь в машине была не заперта, а ключ находился в замке зажигания.

Как оказалось, ранее остановленный Госавтоинспекторами автомобиль с пьяным водителем за рулем, и есть угнанное транспортное средство.

Как позже выяснилось, угонщик работает на владельца автомобиля. В тот день мужчина много выпил и сел за руль чужого транспорта, после чего поехал кататься по селу.

По факту неправомерного завладения транспортным средством в отношении 62-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ «Угон». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.