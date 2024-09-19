Я нашел ошибку
Главные новости:
Путин выделил 1 млрд рублей на конкурс грантов родительским комитетам школ
Путин выделил 1 млрд рублей на конкурс грантов родительским комитетам школ
В Самаре торжественно откроют липовую аллею от КБШЖД
В Самаре торжественно откроют липовую аллею от КБШЖД
порядка 450 новых целевиков начали в СамГМУ подготовку для системы здравоохранения
Порядка 450 новых целевиков начали в СамГМУ подготовку для системы здравоохранения
В школах Самары продолжается месячник безопасности
В школах Самары продолжается месячник безопасности
Спрос на грабли увеличился по России на 24%
Спрос на грабли увеличился по России на 24%
У тольяттинца нашли 20 свертков с марихуаной
У тольяттинца нашли 20 свертков с марихуаной
В субботу в Куйбышевском и Волжском районах будет отключение воды для технологических работ
В субботу в Куйбышевском и Волжском районах будет отключение воды для технологических работ
Народный фронт из Самары отправляет гуманитарную помощь жителям Курска
Народный фронт из Самары отправляет гуманитарную помощь жителям Курска
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.67
0.24
EUR 102.04
0.53
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают на открытие персональной фотовыставки Елены Демидовой «Я выбираю цвет»
На мероприятия Музея-галереи «Заварка» 19-22 сентября приглашают самарцев
Самарские лесоводы отметили профессиональный праздник – День работников леса
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

62-летний житель Челно-Вершинского района, выпив, угнал машину работодателя

19 сентября 2024 09:53
138
62-летний житель Челно-Вершинского района, выпив, угнал машину работодателя

Находясь на маршруте патрулирования инспекторы ДПС Отделения МВД России по Челно-Вершинскому району, остановили транспортное средство для проверки документов. Сотрудники полиции заметили у водителя явные признаки опьянения и предложили ему пройти освидетельствование на состояние опьянения, согласно результатам, алкогольное опьянение установлено.

При проверке документов, сотрудники дорожной полиции выяснили, что житель Сергиевского района 1962 года рождения не имеет водительского удостоверения. Кроме того, Госавтоинспекторы установили, что транспортное средство, на котором он передвигался, ему не принадлежит. 

Позже, в дежурную часть поступило заявление об угоне автомобиля ВАЗ 2109. Житель Челно-Вершинского района пояснил, что его транспортное средство находилось около дома. Дверь в машине была не заперта, а ключ находился в замке зажигания.

Как оказалось, ранее остановленный Госавтоинспекторами автомобиль с пьяным водителем за рулем, и есть угнанное транспортное средство.

Как позже выяснилось, угонщик работает на владельца автомобиля. В тот день мужчина много выпил и сел за руль чужого транспорта, после чего поехал кататься по селу.

По факту неправомерного завладения транспортным средством в отношении 62-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ «Угон». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
«Жигулёвские выходные» вошли в ТОП лучших национальных туристических маршрутов России
19 сентября 2024  10:51
«Жигулёвские выходные» вошли в ТОП лучших национальных туристических маршрутов России
115
Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников оборонных предприятий Самарской области с профессиональным праздником
19 сентября 2024  10:39
Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников оборонных предприятий Самарской области с профессиональным праздником
141
Владимир Путин поздравил участников встречи с избранием на должности руководителей субъектов Российской Федерации.
18 сентября 2024  21:28
Вячеслав Федорищев принял участие во встрече Президента РФ Владимира Путина с избранными в ходе единого дня голосования главами субъектов
1090
В Самаре ведется компенсационное озеленение улицы Куйбышева после комплексного ремонта
18 сентября 2024  13:03
В Самаре ведется компенсационное озеленение улицы Куйбышева после комплексного ремонта
443
Самарская область представляет свои туристические возможности на Форуме-выставке по туризму ОТДЫХ Leisure
18 сентября 2024  12:06
Самарская область представляет свои туристические возможности на Форуме-выставке по туризму ОТДЫХ Leisure
614
Весь список