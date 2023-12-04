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40-летний житель Нефтеюганска задержан около Тольятти с наркотиками

4 декабря 2023 09:59
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40-летний житель Нефтеюганска задержан около Тольятти с наркотиками

Во время несения службы сотрудники Госавтоинспекции на стационарном посту в районе села Зелёновка Ставропольского района остановили для проверки документов водителя, управляющего автомобилем Daewoo Nexia. За рулем транспортного средства, следовавшего из Саратова, находился 40-летний житель Нефтеюганска.

Во время административной процедуры водитель заметно нервничал, вел себя подозрительно и полицейские приняли решение о проведении досмотра транспортного средства. В присутствии понятых на заднем сидении автомобиля полицейские обнаружили и изъяли куртку водителя, во внутреннем кармане которой находились 14 зип-пакетов с веществом зеленого цвета растительного происхождения.

В экспертно-криминалистическом отделе Управления МВД России по г. Тольятти установлено, что все изъятое является наркотическим средством канабис (марихуана), общей массой около 6,5 граммов, что законодатель относит к значительному размеру.

Как пояснил задержанный – машинист одного из обществ с ограниченной ответственностью, наркотики он приобрел в теневом сегменте сети Интернет для собственного употребления.

По материалам, собранным сотрудниками полиции, в отношении ранее не судимого задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства). Санкция инкриминируемой злоумышленнику статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до сорока тысяч рублей, либо обязательных работ на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительных работ на срок до двух лет, либо ограничения свободы на срок до трех лет, либо лишения свободы на тот же срок.

Теги: Стоп Наркотик

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