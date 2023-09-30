18-летний житель Жигулевска угнал автомобиль

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В августе текущего года в полицию обратился 50-летний местный житель, который сообщил сотрудникам полиции о том, что от многоквартирного дома, расположенного на улице Фадеева, похитили автомобиль ВАЗ-21074. Заявитель пояснил сотрудникам полиции, что припарковал транспортное средство на парковочной площадке и уехал на несколько дней на дачу.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции осмотрели место происшествия, установили и опросили возможных очевидцев произошедшего, изучили записи камер видеонаблюдения, расположенных по пути возможного передвижения злоумышленника.



В ходе проведения оперативных мероприятий полицейские предположили, что к хищению автомобиля может быть причастен местный житель. Оперуполномоченные уголовного розыска установили личность, места возможного нахождения, задержали и доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства 18-летнего предполагаемого злоумышленника.

Ранее не судимый задержанный признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что прогуливаясь по улице Фадеева, заметил на парковке ВАЗ-21074. Проник в машину через незапертую дверь, замкнул провода замка зажигания, запустил двигатель, и поехал кататься. Молодой человек показал место в лесу, где бросил похищенное транспортное средство.



Отделением дознания ОМВД России по г. Жигулевску в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Автомобиль возвращен законному владельцу.