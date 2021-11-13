18-летний самарец украл косметику с прилавка аптеки

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В полицию в Самаре поступило сообщение от работников одной из аптек, расположенных в Красноглинском районе города, о том, что с прилавка похищена косметическая продукция на сумму около 1000 рублей.

Около 13:00 предполагаемый злоумышленник зашел в магазин вместе с приятелем. Молодой человек долгое время ходил по торговому залу, рассматривая продукцию, а затем подошел к кассе, оплатил банковской картой незначительную покупку и направился к выходу. Затем он схватил с прилавка несколько упаковок с косметическим средством. Его попытались остановить сотрудники аптеки, но молодой человек убежал. Действия подозреваемого попали на камеру видеонаблюдения.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативники установили, что к совершению преступления может быть причастен ранее судимый за незаконный оборот наркотиков, кражи и грабеж 17-летний житель Самары.

Спустя несколько дней при проверке одного из них молодой был задержан. Свою вину в содеянном самарец, которому на момент задержания исполнилось 18 лет, полностью признал и рассказал, что похищенную косметику перепродал случайному прохожему за 400 рублей.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.