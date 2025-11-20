17-летний тольяттинец прятал под листвой свертки с наркотиком

113

Неравнодушный гражданин сообщил в полицию, что на территории дачного массива, расположенного в Центральном районе Тольятти ходит подозрительный молодой человек, который что-то прячет под листву. Прибывшие сотрудники органов внутренних дел задержали 17-летнего местного жителя, изъяли у него свертки с порошкообразным веществом. Молодой человек пояснил полицейским, что он нигде не учится и не работает, на просторах сети Интернет прочитал объявление о быстром и «лёгком» заработке, так стал «закладчиком» наркотических средств.

По словам начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области полковника полиции Юра Алекяна: «В соответствии с законодательством, уголовной ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков подлежат лица, достигшие 16 лет. За сбыт наркотиков (ст.228.1 УК РФ) предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 20 лет. При назначении наказания отягчающим обстоятельством является совершение преступления в состоянии наркотического опьянения».

Полковник полиции напоминает: если вы стали свидетелями незаконного оборота наркотических средств - звоните по номеру телефона 112 или обращайтесь в отдел полиции. Все обращения будут незамедлительно рассмотрены.