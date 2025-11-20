Я нашел ошибку
Это позволит создать комфортные условия для оказания медицинской помощи порядка 1500 жителям района.
В Шигонском районе возводят 5 фельдшерско-акушерских пунктов
Важно, что в Специальной Олимпиаде нет проигравших: все участники получают медали, кубки, дипломы и сувениры.
Атлет из Самарской области - победитель Специальной Олимпиады по пауэрлифтингу
Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает посетить музыкальный спектакль «Любовь и жизнь женщины».
В СОУНБ прозвучат избранные произведения Шумана и Брамса
Участники Съезда познакомились с актуальными технологиями, позволяющими улучшить процессы и повысить эффективность деятельности некоммерческих организаций.
В Самарской области прошел съезд социально-ориентированных НКО
Средняя стоимость чайной церемонии в Самаре — 950 рублей
Судейский корпус Самарской области ждёт значительное обновление
Житель Самарской области случайно чуть не застрелил знакомую
17-летний тольяттинец прятал под листвой свертки с наркотиком
В Самаре пройдет благотворительный фестиваль WOOF FEST для поддержки животных из приютов
В Самарской области прошла защита проектов второго потока региональной программы «Наставничество»
В Самаре в «Заварке» пройдет лекция «Cоветский пир: между коллективной мечтой и личным праздником»
17-летний тольяттинец прятал под листвой свертки с наркотиком

20 ноября 2025 13:52
17-летний тольяттинец прятал под листвой свертки с наркотиком

Неравнодушный гражданин сообщил в полицию,  что на территории дачного массива, расположенного в Центральном районе Тольятти ходит подозрительный молодой человек, который что-то прячет под листву.  Прибывшие сотрудники органов внутренних дел задержали 17-летнего местного жителя, изъяли у него свертки с порошкообразным веществом. Молодой человек пояснил полицейским, что он нигде не учится и не работает, на просторах сети Интернет прочитал объявление о быстром и «лёгком» заработке, так стал «закладчиком» наркотических средств.  

По словам начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области полковника полиции Юра Алекяна: «В соответствии с законодательством, уголовной ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков подлежат лица, достигшие 16 лет.  За сбыт наркотиков (ст.228.1 УК РФ) предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 20 лет. При назначении наказания отягчающим обстоятельством является совершение преступления в состоянии наркотического опьянения».

Полковник полиции напоминает: если вы стали свидетелями незаконного оборота наркотических средств - звоните по номеру телефона 112 или обращайтесь в отдел полиции. Все обращения будут незамедлительно рассмотрены.

