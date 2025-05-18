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16-летний сызранец хотел купить телефон на подаренные ему деньги, но деньги забрал мошенник

18 мая 2025 13:24
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16-летний сызранец хотел купить телефон на подаренные ему деньги, но деньги забрал мошенник

В полицию Сызрани обратился 16-летний школьник с заявлением о хищении денежных средств.

Молодой человек рассказал полицейским, что пару дней назад у него был день рождения и на подаренные деньги он решил купить себе смартфон. Подыскав подходящий вариант на популярном сайте для размещения объявлений, юноша связался с продавцом, которая сообщила, что проживает в другой области и предложила ему оплатить покупку переводом.

Согласившись, юноша перевел на указанный девушкой счет 9 тысяч рублей, после чего получил трек-номер посылки, который оказался фальшивым. Возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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