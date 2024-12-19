16-летнего самарца обвиняют в попытке продажи наркотиков

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В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств, в крупном размере).

По версии следствия, подозреваемый незаконно приобрел и хранил у себя с целью дальнейшего сбыта несколько видов наркотических средств в крупном размере. В декабре 2024 года наркотическое средство было у него изъято сотрудниками правоохранительных органов.

В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.