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1,5 тысячи запрещенных маковых кустов вырастил житель Исаклов

10 августа 2023 11:39
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1,5 тысячи запрещенных маковых кустов вырастил житель Исаклов

Со слов подозреваемого, он культивировал растения для собственного употребления.

  Во время оперативно-профилактического мероприятия «Мак» сотрудникам уголовного розыска ОМВД России по Исаклинскому району поступила оперативная информация о том, что житель одного из сел района 1963 года рождения может быть причастен к незаконному обороту наркотиков.

С целью проверки информации полицейские в присутствии понятых и с согласия безработного мужчины обследовали приусадебный участок, где обнаружили очаг произрастания кустов растений, похожих на мак и коноплю.

Изъятое, в количестве более 1500 кустов, оперуполномоченные направили в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области. Согласно заключения эксперта кусты являются растениями рода Мак (Papaver), содержащими наркотическое средство – морфин, и  конопля.

В ходе опроса ранее судимый за угрозу убийством и нарушение неприкосновенности жилища задержанный пояснил, что культивировал растения для собственного употребления, без последующей цели сбыта. Данная версия сейчас тщательно проверяется полицейскими.

Следственной группой ОМВД России по Исаклинскому району в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. в ч.2 ст. 231 УК РФ (незаконное культивирование растений,  содержащих наркотические средства, в особо крупном размере). Судом по ходатайству органа следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается.

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