Трамп заявил об отмене встречи с Путиным в Будапеште
В Госдуме рассказали о штрафах за отсутствие прописки
квартиры с балконами и без них теперь стоят одинаково
Подготовка к XIII Международному спортивному форуму «Россия — спортивная держава» переходит в финальную стадию
Судебные приставы добились приведения в порядок кровли детского сада в Самаре
В Самаре начали играть в лапту!
почти две трети жителей Самары дарят подарки коллегам
1 380 000 рублей выманили мошенники у жительницы Тольятти
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

1 380 000 рублей выманили мошенники у жительницы Тольятти

23 октября 2025 12:39
Остерегайтесь мошеннических схем с использованием сотовой связи. 

В полицию обратилась жительница г. Тольятти 2000 г.р. Она рассказала полицейским, что накануне ей поступил телефонный звонок от неизвестного, который представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил о том, что неизвестные пытаются похитить деньги с её кредитной карты. Он сообщил, что ей перезвонит работник банка и подскажет как обезопасить свои денежные средства. Через некоторое время действительно позвонила женщина, которая представилась сотрудником безопасности банка и сообщила - для сохранности денег необходимо все деньги перевести на специальный счет. Потерпевшая выполнила все указания и перевела мошенникам 1 380 000р. После этого неизвестные перестали выходить на связь. Девушка поняла, что стала жертвой мошенничества и обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

