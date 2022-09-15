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В Самаре пройдет региональный ИТ-Форум «Отечественный софт: путь к технологическому лидерству»

15 сентября 2022 14:12
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Основная цель Форума – содействие заказчикам и разработчикам программных решений в развитии и внедрении импортонезависимого ПО. 

20-21 октября в Самаре при поддержке Правительства Самарской области состоится региональный форум «Отечественный софт: путь к технологическому лидерству». Организаторами мероприятия выступают департамент информационных технологий и связи Самарской области и Ассоциация разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт», объединяющая более 230 российских ИТ-компаний. 

Основная цель Форума – содействие заказчикам и разработчикам программных решений в развитии и внедрении импортонезависимого ПО в промышленном секторе Самарской области и Приволжского федерального округа в целом. 

В условиях технологических санкций большинство промышленных предприятий столкнулись с необходимостью в сжатые сроки и без потерь переводить свою инфраструктуру на российские решения и платформы. По оценкам Ассоциации разработчиков «Отечественный софт», с марта 2022 года спрос на российские продукты вырос до 10 раз в зависимости от категории ПО. Сложившаяся ситуация повлияла на скорость принятия решений о переходе на отечественный софт и требует активной совместной работы вендоров и заказчиков для успешной интеграции и внедрения российского ПО в промышленности. 

Самарская область традиционно является лидером по объему промышленности среди субъектов РФ. Экономика региона насчитывает порядка 400 крупных предприятий и 4 000 средних организаций машиностроительного, топливного, металлургического, металлообрабатывающего, энергетического, химического и нефтехимического профиля. Одной из наиболее актуальных задач для большинства предприятий сегодня является поиск и внедрение импортонезависимого российского ПО с возможностью регулярной техподдержки и прямого диалога с разработчиками. Это направление также является одним из ключевых элементов Стратегии цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Самарской области, утвержденной Губернатором Дмитрием Азаровым.

Участниками специализированного станут представители федеральных и региональных органов власти, институтов развития, разработчики ПО, интеграторы, ИТ-директора и специалисты промышленных предприятий, руководители дирекций по цифровой трансформации. 

Первый день Форума будет посвящен обзору ситуации в ИТ-отрасли и обсуждению российского рынка программных продуктов в условиях формирования технологического суверенитета. В ходе деловой программы эксперты рассмотрят возможности интеграции и внедрения отечественного ПО в промышленном секторе региона и представят динамику цифровизации предприятий с учетом перехода на российские решения. Также участники форума проанализируют меры государственной поддержки ИТ-отрасли, поделятся наиболее успешными федеральными и региональными практиками получения ИТ-компаниями льгот, кредитов, грантов и инвестиций. Вместе с тем, разработчики ПО расскажут о возможностях совместимых российских решений в сферах информационной безопасности и информатизации образования. По итогам первого дня мероприятия состоится подписание ряда стратегических партнерских соглашений между Ассоциацией «Отечественный софт» и Правительством Самарской области. 

Центральной темой второго дня Форума станет цифровая трансформация промышленности. Разработчики программных решений и ИТ-директора промышленных предприятий Самары встретятся на площадке ПАО «ОДК-КУЗНЕЦОВ» и в режиме практической дискуссии обсудят, как обеспечить бесшовный переход на российское ПО взамен зарубежному, как подобрать и внедрить совместимые программно-аппаратные решения для цифровизации промышленного комплекса региона. 

Константин Пресняков, заместитель председателя правительства Самарской области – руководитель департамента информационных технологий и связи: «Процесс импортозамещения в IT активно продолжается несколько лет. В 2019 году доля российского ПО в закупках госорганов составляла, по данным Минцифры, 65%.  Сегодня на отечественные решения переходят и крупные компании. На рынке уже есть конкурентоспособные российские ИТ-решения, которые работают уже не первый год. В некоторых отраслях, например, в финтехе мы занимаем лидирующие позиции. Но есть секторы, в которых переход сложнее — логистика, энергетика, производство и другие. Теперь эти компании вынуждены серьезно ускориться. И здесь важно помочь им, простимулировать, дать рекомендации, представить существующие ИТ-решения и отечественные аналоги западных ПО. В этом мы видим основную задачу Форума». 

Наталья Касперская, председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт», президент ГК InfoWatch: «В сложившихся условиях большинство крупных российских компаний и промышленных предприятий испытывает острую потребность в переходе на отечественный софт. Мы как самая большая и активная ассоциация производителей отечественных программных продуктов готовы всесторонне помочь заказчикам, рассказать о ключевых возможностях нашего ПО, об успешном внедрении и использовании зрелых отечественных решений».

 

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