Дмитрий Азаров о цифровизации региона: «Министерство окажет содействие по привлечению инвестиций в IT-сферу»

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Самарская область стала приоритетным пилотным регионом по разработке и внедрению передовых цифровых технологий. Соответствующее соглашение в четверг, 2 сентября, подписали Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и председатель комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Сотрудничество в рамках подписанного документа позволит устранить цифровое неравенство между крупными городами и малыми населенными пунктами региона. Качественные услуги связи и высокоскоростной доступ в интернет станут доступными всем без исключения жителям Самарской области.

Кроме того, соглашение откроет новые возможности для подготовки специалистов IT-сферы. Флагманом в этом направлении станет Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики. Минцифры окажет всю необходимую помощь в ремонте учебных корпусов, современному техническому оснащению лабораторий, в разработке новых продуктов. Серьезная поддержка будет оказываться и компаниям, работающим над созданием и внедрением передовых технологий. Таким образом, в регионе будет сформирована целая цифровая экосистема, что, безусловно, отразится на качестве жизни людей.

«Самарская область становится большим полигоном по «обкатке» новых решений и технологий», – подчеркнул Максут Шадаев. Регион в качестве пилотного выбран не случайно. Цифровая трансформация всех сфер жизни общества – это общенациональный приоритет развития России, и Самарская область здесь один из лидеров. «Регион организационно, технически готова для того, чтобы стать такой ключевой площадкой. И те наработки, которые есть в области, например, «Умная дорога», мы будем брать на вооружение и распространять, транслировать на всю страну», – добавил Министр.

Такой подход будет способствовать успешной реализации национального проекта «Цифровая экономика». «В сотрудничестве с Министерством мы получаем ускоренное решение вопросов по устранению цифрового неравенства, что очень важно. Кроме того, мы получаем новый толчок для развития профильного образования – это тоже предмет соглашения», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Губернатор добавил, что документ предусматривает и поддержку компаний. «Министерство будет оказывать содействие по привлечению инвестиций в IT-сферу, в которой на территории региона работает более 2 тысяч компаний. И для нас поддержка проектов, которые мы будем предлагать, будет иметь определяющее значение», – подчеркнул Глава региона.

«Трансформация цифровая – для людей. Для того, чтобы социальные обязательства государства выполнялись гораздо более эффективно», – отметил депутат Александр Хинштейн.