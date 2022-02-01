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Более 23 млн компьютерных атак зафиксировано на информсистемы органов власти Самарской области в 2021 году

1 февраля 2022 16:13
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Из них 8,5 млн имели высокий уровень критичности.

В 2021 году специалистами регионального Центра Кибербезопасности ГБУ СО «Цифровой регион» зафиксировано более 23,3 млн компьютерных атак, из них 8,5 млн имели высокий уровень критичности. Годом ранее в регионе было зафиксировано около 21 млн атак на информационные системы органов власти Самарской области. Все события были успешно проанализированы.

Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах госуправления включено в число приоритетных целей государственной политики страны, а также входит в число первостепенных задач федерального проекта «Цифровое государственное управление» национального проекта «Цифровая экономика», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

В среднем, в Самарской области специалисты ежедневно фиксируют до 80 тысяч событий информационной безопасности, успешно предупреждают их и ликвидируют последствия компьютерных атак на информационные системы и ресурсы органов власти региона.

Сотрудники регионального Центра Кибербезопасности (структурное подразделение ГБУ СО «Цифровой регион») обеспечивают мониторинг информационной безопасности в круглосуточном режиме. Региональный Центр Кибербезопасности имеет необходимые средства, предназначенные для обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак и реагирования на компьютерные инциденты, для реализации функций в своей зоне ответственности.

«Одним из приоритетов нашей работы является обеспечение устойчивости и безопасности информационной инфраструктуры, а также создание эффективной системы защиты прав и законных интересов личности, бизнеса и государства от киберугроз. Информационная безопасность и противодействие киберугрозам являются одними из ключевых элементов Стратегии цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Самарской области, утвержденной Губернатором Дмитрием Азаровым», - подчеркнул заместитель председателя правительства – руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.

Самарская область входит в тройку лидеров по России по уровню обеспечения информационной безопасности и обнаружению киберугроз региональной информационной инфраструктуры органов власти.

 

Фото:   pixabay

 

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