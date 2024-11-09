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Золотые резервы России впервые превысили 200 миллиардов долларов

9 ноября 2024 18:32
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Золотые резервы России по итогам октября достигли рекордных 207,7 миллиарда долларов, следует из данных Центробанка.

Золотые резервы России по итогам октября достигли рекордных 207,7 миллиарда долларов, следует из данных Центробанка, передает РИА Новости.

Так, в прошлом месяце вложения России в золото выросли почти на четыре процента, обновив рекорд, установленный в сентябре на уровне 199,8 миллиарда.

Удельный вес золота в российских золотовалютных резервах увеличился с 31,5 процента месяцем ранее до 32,9. Это стало новым максимумом с ноября 1999 года: тогда доля этого драгметалла составляла 34 процента.

Максимальная доля золота наблюдалась 1 января 1993-го — на уровне 56,9 процента, а минимальная — в июне 2007 года: лишь 2,1 процента.

Ранее сегодня ЦБ сообщил, что международные резервы России по состоянию на утро 1 ноября снизились до 631,6 миллиарда долларов с 633,7 миллиарда на 1 октября.

 

Фото:   pxhere.com

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