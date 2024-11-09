Золотые резервы России впервые превысили 200 миллиардов долларов

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Золотые резервы России по итогам октября достигли рекордных 207,7 миллиарда долларов, следует из данных Центробанка, передает РИА Новости.

Так, в прошлом месяце вложения России в золото выросли почти на четыре процента, обновив рекорд, установленный в сентябре на уровне 199,8 миллиарда.

Удельный вес золота в российских золотовалютных резервах увеличился с 31,5 процента месяцем ранее до 32,9. Это стало новым максимумом с ноября 1999 года: тогда доля этого драгметалла составляла 34 процента.

Максимальная доля золота наблюдалась 1 января 1993-го — на уровне 56,9 процента, а минимальная — в июне 2007 года: лишь 2,1 процента.

Ранее сегодня ЦБ сообщил, что международные резервы России по состоянию на утро 1 ноября снизились до 631,6 миллиарда долларов с 633,7 миллиарда на 1 октября.

Фото: pxhere.com