За дизайн новой банкноты в тысячу рублей проголосовали около 400 тысяч россиян

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Уже около 400 тысяч россиян приняли участие в онлайн-голосовании по дизайну новой банкноты в 1000 рублей, оно продлится до 12 декабря, сообщили РИА Новости в пресс-службе Банка России.

"В настоящее время в голосовании приняли участие около 400 тысяч человек", - сказано в сообщении.

Отмечается, что голосование продлится до 12.00 мск 12 декабря.

В Банке России уточнили, что сейчас сложно сказать, сколько символов окажется на банкноте. Новые купюры отличаются от прежних, образца 1997 года, прежде всего своим дизайном. Теперь достопримечательности городов объединены в многоплановую композицию.

"Какие из лидеров голосования станут главными объектами, а какие второго плана, будут решать художники Банка России и Гознака. Им предстоит разработать дизайн банкноты. Они должны гармонично расположить символы на ограниченном пространстве банкноты с учетом ее защитных признаков", - указывается в сообщении ЦБ.

По данным голосования, на сегодняшний день лидирует скоростной пассажирский теплоход на подводных крыльях "Метеор", на втором месте памятник Салавату Юлаеву, который расположен в Уфе, замыкает тройку лидеров Дворец земледельцев в городе Казани.

Выпуск обновленной купюры номиналом 1000 рублей был приостановлен в прошлом году, так как изображенное на ней храмовое здание Казанского Кремля без креста вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Чтобы учесть разные мнения, Банк России принял решение провести народное онлайн-голосование за символы для новой банкноты. Лицевая сторона готовящейся новой банкноты в 1000 рублей останется в том варианте, который был представлен в прошлом году - с Никольской башней Нижегородского Кремля.