В ЦБ опровергли информацию о сроках снижения ключевой ставки

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В Центробанке опровергли сообщения о снижении ключевой ставки с марта. Информацию назвали недействительной, пишет РБК со ссылкой на представителя Банка России.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Мария Прусакова написала в своем Telegram-канале, что глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе встречи с депутатами-коммунистами якобы заявила, что ключевая ставка начнет снижаться с марта и достигнет уровня 2023 года.

Представитель ЦБ РФ подчеркнул, что Набиуллина не называла конкретных сроков, а траектория ставки будет определяться инфляцией и инфляционными ожиданиями.

25 октября ЦБ поднял ключевую ставку на 2 процентных пункта – до рекордных 21% годовых. Накануне зампред Банка России Алексей Заботкин сообщил, что регулятор не исключает нового повышения ключевой ставки на декабрьском заседании.