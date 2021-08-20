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В СберБанк Онлайн появился удобный сервис, чтобы запрашивать деньги

Теперь запрашивать деньги у клиентов СберБанка можно в Диалогах мобильного приложения СберБанк Онлайн. Функция «Запросы денег» позволит избежать неловких переписок в мессенджерах или разговоров при личных встречах.

До этого функция «запроса денег» уже существовала в приложении, но теперь её сценарий и дизайн стали более удобным и комфортным. Пользователю достаточно открыть Диалоги и выбрать любого человека из списка. Если у другого установлен СберБанк Онлайн — просто запросите нужную сумму в чате.

Наши исследования показали, что люди часто сталкиваются с ситуациями, когда приходится запрашивать деньги. Это естественный процесс, который, однако, может быть связан с некоторыми межличностными или техническими проблемами. Мы решили оба этих вопроса, добавив функцию запроса денег в Диалоги мобильного приложения СберБанк Онлайн.

Алексей Круглов, директор дивизиона «Цифровая платформа» Сбербанка:

"Добавив возможность запрашивать деньги в Диалогах мобильного приложения, мы сделали этот процесс более быстрым и удобным для наших клиентов. Теперь напомнить о необходимости перевода денег можно прямо в приложении банка, не используя другие мессенджеры или телефонные звонки".