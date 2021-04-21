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В СберБанк Онлайн появилось «Сберкаско 2.0» с 30-процентной скидкой для аккуратных водителей

21 апреля 2021 10:36
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В СберБанк Онлайн появилось Сберкаско 2.0 с 30-процентной скидкой для аккуратных водителей

В СберБанк Онлайн появился новый продукт от компании «Сбербанк страхование». «Сберкаско 2.0» позволяет застраховать машину от угона и ущерба без предварительного осмотра. Автовладельцам, у которых не было аварий доступен полис со скидкой 30% от фактической стоимости предыдущего договора.

"Мы усиливаем позиции Сбера в тех сегментах страхования, в которых раньше были представлены недостаточно масштабно. «Сберкаско 2.0» — первый массовый продукт «Сбербанк страхования» по автострахованию для физлиц с лучшим ценовым предложением. Клиенты, у которых не было убытков по завершающемуся договору автокаско, смогут продлить его в «Сбербанк страховании» с покрытием тех же рисков, что в предыдущем договоре, и на 30% дешевле, чем заплатили год назад. Урегулирование убытков будет производиться у официальных дилеров или на станциях технического обслуживания автомобилей, выбранных клиентами", - Наталья Алымова, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка.

"В декабре 2020 года «Сбербанк страхование» предложила клиентам мини-каско — программу, по условиям которой компенсировался ущерб от аварий, если у виновника ДТП не было ОСАГО. Теперь эту программу дополнит «Сберкаско 2.0» — безосмотровое каско с полным покрытием и экспресс-оформлением. При расчёте стоимости полиса мы используем скоринговые модели, которые позволяют сформировать для клиента персональное предложение. «Сберкаско 2.0» можно оформить в СберБанк Онлайн и на сайте «Сбербанк страхования»", - Михаил Волков, Генеральный директор СК «Сбербанк страхование»

Продукт «Сберкаско 2.0» предназначен для владельцев легковых автомобилей отечественного производства возрастом до четырёх полных лет или иномарок с левым расположением руля в возрасте до девяти полных лет. Полис защитит транспортное средство от угона и ущерба, в том числе тотального, а также от различных повреждений, угона, кражи колёс и других частей.

Стоимость полиса зависит от стажа вождения, года выпуска и пробега автомобиля. Безаварийные водители смогут получить скидку, прикрепив при оформлении полиса фото предыдущего договора страхования в соответствующем поле. Готовый полис будет направлен клиенту по электронной почте. Урегулирование убытков по программе доступно дистанционно в мобильном приложении СберОсмотр.

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