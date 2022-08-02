В Самарской области за первое полугодие выявили 13 нелегальных кредиторов

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В первом полугодии 2022 г. в Самарской области обнаружены 13 компаний c признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Такие фирмы работают в Самаре, Тольятти, Сызрани под вывеской микрокредитных компаний, ломбардов, комиссионных магазинов. Все они внесены в Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке (предупредительный список). Он насчитывает уже свыше 6 тыс. сомнительных фирм.



Потребители часто могут не догадываться, что имеют дело с «черными кредиторами». Нелегальные участники рынка предлагают заманчивые условия, но при этом составляют договоры так, что вернуть вовремя долг невозможно. В этом случае мошенники обращают взыскание на имущество заемщика — квартиру, машину. Или, например, устанавливают срок возврата кредита в один день. К тому же нелегальные кредиторы могут использовать противоправные методы взыскания долга.



«Взаимодействуя с нелегальным кредитором, человек рискует быть обманутым не только по поводу условий получения денег. После возврата кредита потребитель не получает выписку о погашении, а значит «черный кредитор» может начать повторное взыскание долга даже после его выплаты. Поэтому, прежде чем взять кредит и заем, важно убедиться, что вы имеете дело с легальным участником финансового рынка. Сделать это можно с помощью сайта Банка России в разделе «Проверить финансовую организацию» и в разделе «Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке», – объясняет управляющий Отделением Самара Волго-Вятского ГУ Банка России Марина Мясникова.



Один из трендов текущего года – переход нелегальных кредиторов в онлайн. Они заманивают клиентов в социальных сетях и мессенджерах. Взаимодействие с нелегалами грозит, помимо вышеперечисленных проблем, утечкой персональных данных, которые впоследствии могут быть использованы в других незаконных схемах.

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