В Самаре по инициативе Сбера при поддержке ГК «Амонд» переименовали улицу в честь филолога Софьи Агранович

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В Самаре по инициативе Сбера при поддержке ГК «Амонд» улицу в жилом районе «Волгарь» назвали в честь профессора Самарского государственного университета Софьи Залмановны Агранович. Проект Сбера «Во имя женщин», посвящённый присвоению улицам имён выдающихся соотечественниц, в Самаре поддержала Администрация города. Самара стала вторым городом России, в котором улицу переименовали в рамках проекта.

Софья Агранович — российский филолог, литературовед, фольклорист, профессор кафедры русской и зарубежной литературы Самарского государственного университета, кандидат филологических наук, автор ряда книг. Родилась 24 июня 1944 года в Куйбышеве (ныне Самара). Окончила Куйбышевский педагогический институт. По приглашению Льва Адольфовича Финка пришла работать в Куйбышевский государственный университет, где проработала 30 лет и стала крупнейшим в городе специалистом по фольклору, мифологии, мифопоэтике.

Софья Залмановна разработала авторский курс «История и теория фольклора», вела студенческий спецсеминар, изучающий связи фольклора и литературы, отражение в современном художественном сознании древних мифологических представлений. В том же направлении развивалась и её собственная научная деятельность: вместе со своими коллегами она создала семь научных монографий.

В настоящий момент в честь великих женщин названо не так много улиц. Даже в Москве менее 1,5% улиц носят женские имена. Проект «Во имя женщин» призван обратить внимание общественности на важность гендерного равенства и подчеркнуть роль женщин в различных сферах деятельности.

Торжественное открытие улицы прошло 24 июня, в день рождения Софьи Агранович.

Заместитель главы г.о. Самара, руководитель Департамента экономического развития, инвестиций и торговли, Владислав Зотов:

– Мы поддерживаем инициативу Сбера – называть новые улицы в нашей стране именами выдающихся женщин. В рамках проекта «Во имя женщин» в Самаре была выбрана улица в новом микрорайоне «Волгарь» – теперь она переименована в честь яркой и выдающейся личности Софьи Залмановны Агранович. Безусловно это дань уважения её профессиональным качествам, научным достижениям и литературному мастерству. Мы рады, что теперь горожане и гости нашего города смогут по достоинству оценить её жизненный путь, достижения и тот вклад, который она сделала в развитие нашего города.

Сергей Тютин, управляющий Самарским отделением Сбербанка:

– С помощью проекта «Во имя женщин», цель которого рассказать о женщинах России, внёсших существенный вклад в науку, искусство, образование, спорт и другие сферы жизни, Сбер обращает внимание общественности на важность гендерного равенства. Женщины – меняли и продолжают менять мир, оставляют важный след во всех сферах нашей жизни. Сегодня Самара стала вторым городом России, в котором в рамках проекта улица была названа в честь нашей соотечественницы – Софьи Агранович. Надеемся, что нам удастся сохранить на многие годы то наследие, которое она нам оставила и светлую память об этом человеке.

Юлия Хаджиева, президент ГК «Амонд»:

– ГК «Амонд» выражает благодарность Сберу за доверие и возможность поучаствовать в новом и интересном проекте «Во имя женщин». Также благодарим Администрацию города за то, что прониклись этой идеей и поддержали ее. В процессе изучения вопроса переименования улицы оказалось, что многие люди, с которыми я работаю и очень уважаю были ее студентами. Мы искренне рады, что теперь еще больше людей узнает имя Софьи Залмановны Агранович.

Владимир Богатырев, ректор Самарского университета:

– Для Самарского университета это очень значимое событие. До настоящего времени в Самаре была только одна улица, которая носила имя ученого, ректора Куйбышевского авиационного института Виктора Павловича Лукачева. Каждый год студенты Самарского университета организуют и проводят праздник улицы Лукачева, который притягивает все больше и больше людей. Теперь у нас появится еще одна знаковая локация в городе, и имя Софьи Залмановны Агранович, к которой с таким трепетом и нежностью относятся все ее выпускники и коллеги, сохранится в памяти людей. Я могу ошибаться, но не исключаю что это первый в истории нашей страны опыт присвоения улице имени русского ученого-фольклориста.