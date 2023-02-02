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В RuStore появились Сбер ID и оплата по SberPay

2 февраля 2023 10:53
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В RuStore появились Сбер ID и оплата по SberPay

Пользователи RuStore, официального российского магазина приложений для Android, теперь могут купить платные приложения, игры, фильмы, музыку или оплатить подписку любой сохранённой в Сбер ID банковской картой. Если пользователь авторизован по Сбер ID, то платежные данные не придется вводить вручную – карты подтянутся автоматически.

Также пользователям стала доступна быстрая оплата с помощью сервиса SberPay. Для проведения платежа необходимо нажать на кнопку SberPay и без ввода дополнительной информации подтвердить оплату в СберБанк Онлайн.

Андрей Белевцев, старший вице-президент, CTO, руководитель блока «Технологии» Сбербанка:

«Сбер — высокотехнологичная компания, которая создаёт сервисы, упрощающие жизнь миллионам людей. Нашей команде удалось за короткое время встроить Сбер ID и SberPay в RuStore, чтобы обеспечить нашим клиентам быстрый и удобный способ покупки разнообразных приложений и цифровых товаров».

Иван Мыздриков, вице-президент VK, руководитель RuStore:

«Мы стремимся сделать магазин приложений максимально удобным и предоставить нашим пользователям доступ к максимальному количеству сервисов. С помощью технологий Сбера они получают возможность легко оплачивать любимые игры и покупать виртуальные товары в приложениях».

В RuStore уже доступны платные приложения, например, игры, и возможность совершать в них покупки, которые можно оплатить российскими банковскими картами, а также со счёта мобильного телефона.

Сбер ID — это единый вход в сервисы Сбера и его партнёров, которым могут пользоваться не только клиенты Сбера. SberPay — инновационный и надёжный способ оплаты товаров и услуг в интернете. 

RuStore — официальный российский магазин мобильных приложений, который разрабатывает VK совместно с крупнейшими российскими IT-компаниями при поддержке Минцифры РФ. Сейчас RuStore работает в формате бета-тестирования, позволяя разработчикам размещать приложения, а пользователям — скачивать их. В магазине представлены приложения технологических компаний, банков, мобильных операторов, маркетплейсов и других игроков.

Теги: СберБанк

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