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В России выросло число жалоб на блокировку подозрительных счетов

22 ноября 2024 09:16
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в России выросло число жалоб на блокировку подозрительных счетов

Число жалоб от жителей России, чьи счета стали отключать от банковского обслуживания из-за попадания в базу подозрительных операций и счетов Банка России, значительно увеличилось.

Как сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу Банка России, пик обращений по поводу исключения из черного списка был зафиксирован в июле-августе этого года после вступления в силу закона №161-ФЗ (о приостановке подозрительных переводов).

Отмечается, что на долю подобного рода жалоб приходится 28% в общей массе обращений по тематике мошенничества. Как рассказали изданию в Центробанке, иногда встречаются и сообщения от заявителей, сведений о которых нет в базе регулятора. В таких случаях речь может идти о случаях, когда гражданин не понял, почему произошла приостановка платежа.

"По результатам рассмотрения большинства обращений приняты отрицательные решения – основания для исключения сведений из базы данных регулятора отсутствовали, так как по операциям таких клиентов банки подтвердили признаки мошенничества", – объяснили в Банке России.

По информации издания, основанной на сведениях Центробанка, по результатам девяти месяцев этого года около 5,7 тысяч клиентов кредитных могли обратиться с требованием исключить их данные из базы. В аналогичном периоде прошлого года таких было 2,9 тысячи.

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