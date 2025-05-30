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В РФ заработал лимит в 100 тыс. рублей для переводов без открытия счета

30 мая 2025 12:05
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В РФ заработал лимит в 100 тыс. рублей для переводов без открытия счета

Лимит в 100 тыс. рублей для денежных переводов без открытия банковского счета заработал в России с 30 мая. Соответствующий закон был принят в мае прошлого года, в нем был прописан срок вступления в силу с отсрочкой в один год.

Новая норма не затронет клиентов банков и переводов ими денег со своих счетов, пишет ТАСС.

Речь идет о переводе средств без открытия счета, в том числе с помощью электронных кошельков, осуществляемом при упрощенной идентификации. Ранее такие переводы не ограничивались по сумме. Это не соответствовало международным стандартам в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, предписывающими применять стандартные меры проверки клиента при совершении операций на сумму, превышающую пороговое значение.

Упрощенная идентификация предполагает только предоставление паспортных данных. Это, как и ранее, требуется при переводах от 15 тыс. рублей. По новым нормам при разовых переводах от 100 тыс. рублей (или эквивалентной суммы в иностранной валюте) банки обязаны будут проводить уже полную идентификацию человека.

По данным ЦБ РФ, в 2024 году в России было проведено 228 млн денежных переводов без открытия банковского счета на сумму 1,89 трлн рублей. Отстроченное на год вступление закона в силу было обусловлено необходимостью перестройки банками процессов проведения идентификации, изменения внутренних процедур и правил внутреннего контроля.

15 мая 2025 года также вступил в силу закон, который ограничил возможности для дропперов - подставных лиц, чьи карты используются для снятия украденных мошенниками денег. Мера касается только тех людей, сведения о которых есть в базе данных ЦБ РФ о мошеннических операциях - они теперь могут переводить себе и другим людям не больше 100 тыс. рублей в месяц. 

 

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