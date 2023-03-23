В 2022 году более 55 тысяч предпринимателей Поволжья открыли расчетный счёт в Сбере

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Предприниматели Поволжья продолжают проявлять активный интерес к пакетам расчётно-кассового обслуживания Сбербанка. За 2022 год они оформили более 55 тысяч пакетов услуг (+12% к прошлому году). Наиболее часто предприниматели в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях выбирают пакеты РКО «Легкий старт» (71,5%) и «Набирая обороты» (17,1%).

В настоящий момент линейка пакетов услуг расчетно-кассового обслуживания Сбербанка для предпринимателей включает в себя четыре предложения: «Лёгкий старт», «Только для ИП», «Набирая обороты» и «Полным ходом». В пакеты услуг расчётно-кассового обслуживания также входят бесплатные нефинансовые сервисы «Юрист для бизнеса», «Бухгалтерия для ИП», Работа.ру и «Электронный документооборот».

Ярослав Костарев, заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка:

«Одна из главных задач Сбербанка — поддержка небольших компаний, частных предпринимателей. Поэтому мы стараемся создать комфортные условия для корпоративных клиентов, предлагая удобные пакеты услуг для различных направлений их работы. В рамках данных пакетов предприниматели могут пользоваться самоинкассацией, переводить средства физлицам, подключать бесплатные сервисы, например, юрист для бизнеса, электронный документооборот, бухгалтерию и другие».