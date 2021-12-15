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В 2021 году в Поволжье Сбербанк выдал «зелёных» кредитов на 5,6 млрд рублей 

15 декабря 2021 16:34
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А общий портфель «зелёного» кредитования достиг почти 31 млрд рублей, что составляет 5,8% от общего кредитного портфеля юридических лица.

В деятельности Сбербанка одним из приоритетных направлений является развитие ESG. Выдача «зелёных» кредитов является важной составляющей ESG политики Сбера. В 2021 году Поволжским банком Сбербанка выдано 5 таких кредитов на общую сумму более 5,6 млрд рублей. А общий портфель «зелёного» кредитования достиг почти 31 млрд рублей, что составляет 5,8% от общего кредитного портфеля юридических лица.

Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка:

«2021 год показал, что интерес наших партнеров именно к «зелёным» проектам продолжает расти. И мы как банк, и как компания, придерживающаяся принципов ответственного финансирования, стремимся поддерживать их. Поэтому уже сегодня можно говорить, что рынок ESG-кредитов будет продолжать развиваться с каждым годом все активнее». 

«Зелёное» финансирование в Сбербанке подразделяется на две категории: кредиты, которые выдаются на проекты, направленные на снижение влияния на окружающую среду и ESG-кредит. Первый тип кредита должен соответствовать таксономии «зеленых» проектов в Сбере, которая была принята в 2020 году и соответствует как ведущим мировым практикам, так и таксономии ВЭБ.РФ. Вторая категория – ESG-кредит – финансовый продукт, в котором процентная ставка привязана к выполнению заёмщиком определенных ESG-показателей. 

Напомним, что за прошедший год Сбер существенно улучшил свои показатели по основным международным ESG-оценкам: S&P Global CSA, CDP и Sustainalytics.

 

Теги: СберБанк

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