Центробанк отметил резкий рост жалоб из-за начислений процентов по вкладам

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В 2024 году в России зафиксирован резкий рост жалоб граждан, связанных с порядком начисления процентов по банковским депозитам, сообщает издание "Ведомости" со ссылкой на Центробанк. Всего регулятор получил более 200 обращений, связанных с депозитами; из них 554 жалобы касались размера начисленных процентов.

Представитель Банка России уточнил, что количество обращений особенно увеличилось во второй половине прошлого года. Для сравнения: в 2023 году было подано всего 262 аналогичных жалобы, что вдвое меньше. Причиной всплеска недовольства специалисты называют повышение ключевой ставки. В декабре 2024 года максимальные процентные ставки по вкладам достигли 22,7% годовых.

В Центробанке ранее объяснили сохранение высокой ключевой ставки необходимостью поддержания ее на уровне, значительно превышающем текущую и прогнозируемую инфляцию. Это, по словам регулятора, позволяет обеспечить сохранение доходов граждан.

При этом представители регулятора сообщили, что снижение уровня ключевой ставки станет возможным, когда наметится замедление инфляции до целевого показателя в 4%.