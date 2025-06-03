ЦБ убедит россиян не брать кредиты даже после снижения ставок

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Центробанк будет снижать ключевую ставку так, чтобы она оставалась существенно выше уровня инфляции. Это нужно регулятору, чтобы россияне перешли на сберегательную модель поведения и откладывали деньги на покупки на депозитах и накопительных счетах, а не занимали, объяснил в интервью URA.RU член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

«Раньше все было в кредит, потому что ставки в евро и долларах были около нуля. Наши банки занимали деньги там и здесь перепродавали. Сейчас мы отрезаны от Запада, и прежняя модель, даже если часть санкций снимут, будет неэффективной. Поэтому регулятор держит курс на сбережения», — прокомментировал собеседник URA.RU.

По прогнозу Разуваева, ключевая ставка снизится до 16% к концу этого года и до 12-13% — к лету 2026-го. «Целевого уровня инфляции 4% и ставки 6-8% мы в ближайшее время не достигнем. В обозримые годы у нас будет инфляция около 6% и двузначная ставка», — прогнозирует эксперт.

Финансист назвал провокационными появившиеся в СМИ прогнозы о том, что люди после начала снижения ставки начнут массово снимать деньги с депозитов и пойдут делать покупки. По его словам, плавное смягчение денежно-кредитной политики приведет лишь к небольшому перетоку денег со вкладов на фондовый рынок. Напомним, что ближайшее заседание ЦБ по ключевой ставке намечено на 6 июня.