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ЦБ убедит россиян не брать кредиты даже после снижения ставок

3 июня 2025 10:10
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ЦБ убедит россиян не брать кредиты даже после снижения ставок

Центробанк будет снижать ключевую ставку так, чтобы она оставалась существенно выше уровня инфляции. Это нужно регулятору, чтобы россияне перешли на сберегательную модель поведения и откладывали деньги на покупки на депозитах и накопительных счетах, а не занимали, объяснил в интервью URA.RU член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

«Раньше все было в кредит, потому что ставки в евро и долларах были около нуля. Наши банки занимали деньги там и здесь перепродавали. Сейчас мы отрезаны от Запада, и прежняя модель, даже если часть санкций снимут, будет неэффективной. Поэтому регулятор держит курс на сбережения», — прокомментировал собеседник URA.RU.

По прогнозу Разуваева, ключевая ставка снизится до 16% к концу этого года и до 12-13% — к лету 2026-го. «Целевого уровня инфляции 4% и ставки 6-8% мы в ближайшее время не достигнем. В обозримые годы у нас будет инфляция около 6% и двузначная ставка», — прогнозирует эксперт.

Финансист назвал провокационными появившиеся в СМИ прогнозы о том, что люди после начала снижения ставки начнут массово снимать деньги с депозитов и пойдут делать покупки. По его словам, плавное смягчение денежно-кредитной политики приведет лишь к небольшому перетоку денег со вкладов на фондовый рынок. Напомним, что ближайшее заседание ЦБ по ключевой ставке намечено на 6 июня. 

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