ЦБ России отозвал лицензию у банка «Гарант-Инвест»

174

ЦБ России отозвал лицензию на осуществление операций у московского коммерческого банка «Гарант-Инвест». Об этом в четверг, 26 декабря, говорится на сайте регулятора.

Отмечается, что финансовое учреждение занимало 168-е место по величине активов. Лицензия была отозвана по причине того, что «Гарант-Инвест» нарушал регулирующие банковскую деятельность федеральные законы, а также нормативные акты Банка России.

«В ходе проведенной 25.12.2024 во время внеплановой инспекционной проверки Банка России ревизии наличных денежных средств в хранилище ценностей КБ «Гарант-Инвест» (АО) выявлена крупная недостача», — отметили в ЦБ.

Также сообщается, что у «Гарант-Инвест» была аннулирована лицензия на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг, пишут "Известия".