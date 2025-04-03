ЦБ РФ прогнозирует снижение инфляции к 4% в первой половине 2026 года

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Банк России прогнозирует возвращение инфляции к целевому показателю в 4% в первой половине 2026 года. Об этом в разговоре с журналистами заявил советник председателя ЦБ РФ Кирилл Тремасов.

Он уточнил, что денежно-кредитная политика регулятора нацелена на возвращение целевого уровня инфляции в следующем году.

"Наш прогноз (по инфляции) 7-8% на конец этого года и в следующем году мы видим возвращение инфляции к цели. [...] Я думаю, что уже в первой половине следующего года мы можем увидеть приближение показателей инфляции к 4%", – передает слова Тремасова ТАСС.

Ранее зампред ЦБ Алексей Заботкин отмечал, что в первом квартале 2025 года инфляция в РФ, предварительно, складывается лучше, чем ожидалось. В то же время, регулятор не исключает повышения ключевой ставки в случае, если темпы снижения будут недостаточными, пишет Смотрим.