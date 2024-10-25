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ЦБ повысил ключевую ставку до 21%

25 октября 2024 17:29
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Это максимальный размер ставки с момента ее введения в 2013 году.

Банк России ожидаемо повысил ключевую ставку и сразу на два процентных пункта — до 21 процента годовых, следует из заявления регулятора, передает РИА Новости.

Ключевая ставка — минимальный процент, под который Центробанк выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Ее размер влияет на инфляцию. Когда регулятор поднимает ключевую ставку, деньги в экономике становятся дороже — повышаются банковские ставки по кредитам и депозитам для населения и бизнеса. Становится выгоднее открывать вклады и сберегать, чем тратить и брать кредиты. Поэтому снижается спрос на товары и услуги, цены начинают расти медленнее, инфляция замедляется.

Это максимальный размер ставки с момента ее введения в 2013 году. Предыдущий рекорд был в феврале 2022 года, когда показатель поднимали до 20 процентов.

 

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