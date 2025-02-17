ЦБ обновит основания для блокировки счетов в банках

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Центробанк России намерен обновить положение 375-П, согласно которому российские банки могут отказывать клиентам в проведении операций и блокировать их счета.

Как пишет РБК, в документе содержатся основные критерии к осуществлению контроля за сомнительными операциями, нацеленными на обналичивание денег, а также связанными с финансированием терроризма. Последний раз положение обновлялось в марте 2023 года.

Специалисты указывают, что под внимание попадут транзакции физических лиц, которые будут идентифицироваться по особым индикаторам.

Среди таких критериев — частые переводы небольших денежных сумм в регионы, где активны террористические организации, использование криптовалют и электронных кошельков, а также резкое увеличение объёма операций, не соответствующее обычной активности клиента.

В контур мониторинга также станут попадать операции клиентов банков с цифровым рублём.